Malagò ‘limite mandati? Sacrosanto che Bach non si esprima’

agenzia

N.1 del Coni 'Io sono ottimista e fatalista'

ROMA, 04 FEB – “Limite mandati? Giusto e sacrosanto che il presidente del Cio non si sbilanci su una materia del genere. Lui ha sempre caratterizzato il suo mandato con grande rispetto istituzionale e soprattutto di quelli che sono i ruoli”. Così il n.1 del Coni, Giovanni Malagò, commentando le parole di Bach che sul limite dei mandati da presidente Coni ha detto come il “Cio non interferirà”. “Sapete quello che penso e non aggiungo altro – dice ancora Malagò -, io sono ottimista e anche fatalista”. Infine sulla candidatura di Buonfiglio dice: “non dico altro, penso che sia giusto così'”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA