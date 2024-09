Malagò, nuova isola Technogym Outdoor progetto innovativo

agenzia

'Magari ci fossero progetti così anche in altre città italiane'

MILANO, 25 SET – L’isola Technogym Outdoor ai Giardini Indro Montanelli di Milano “è un progetto importante perché è nuovo, innovativo e divertente. Magari ci fossero tanti progetti così a Milano e in tutte le altre città italiane, ma anche in giro per il mondo. Credo che vada nella direzione di quello che la gente sta cercando: sono temi prioritari nell’agenda di tutti”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine dell’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor ai Giardini Indro Montanelli di Milano. “Stamattina abbiamo fatto il punto con gli amici di Technogym sul tema Olimpiadi, sappiamo quanto da sempre nel mondo olimpico Technogym è apprezzata. Ora tocca a noi, anche Mattarella ha detto che adesso è il nostro turno. Ieri eravamo a 500 giorni dalla cerimonia inaugurale di Milano Cortina, per cui c’è una spinta bella spinta essere in una città olimpica credo rafforzi molto questi progetti”.

