Malagò, oro pallavolo ci ha dato ancora più prestigio all’estero

N.1 Coni:'Italia tra paesi più polivalenti al mondo nello sport'

ROMA, 24 OTT – “Se oggi siamo diventati un Paese ancora più rispettato e prestigioso all’estero è grazie a questa medaglia d’oro della pallavolo”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, in occasione del “Premio Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro” in corso al Salone d’Onore del Coni, ha commentato l’oro olimpico a Parigi di Julio Velasco da ct della nazionale azzurra femminile. “Siamo uno dei paesi più polivalenti del mondo – ha aggiunto il n.1 del Coni – Ma dal 1896 a oggi, ovvero in 128 anni, abbiamo vinto sei ori di squadra. Dunque siamo un grande paese individualista e polivalente, ma ora ci auguriamo di essere anche diventati un paese in grado di vincere di squadra”. A Malagò è stato inoltre riconosciuto il “Premio Speciale Mecenate dello Sport”, perché con la sua gestione “lo sport olimpico italiano ha raggiunto eccezionali traguardi”, si legge nella motivazione del riconoscimento.

