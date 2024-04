Malagò, ‘pista bob per Milano-Cortina rispetta cronoprogramma’

agenzia

Il presidente Coni: 'Ritardi? Chi se ne occupa dice contrario'

ROMA, 15 APR – “La pista da bob sarà Made in Italy? Ha vinto il bando un’impresa italiana, più Made in Italy di così.. Tre giorni fa ha detto che si sta rispettando il cronoprogramma”. Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, parlando della pista da bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a margine della cerimonia di consegna al Salone d’Onore del Coni del Premio Bearzot, organizzato dall’Us Acli con il patrocinio della Figc. Poi, sugli eventuali ritardi da parte dell’organizzazione sottolinea come “c’è sempre qualcuno che parla delle cose che non vanno, ma chi se ne sta occupando sostiene il contrario”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA