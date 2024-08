Malagò ‘Vannacci pensi quel che vuole, Egonu è italianissima’

agenzia

N.1 Coni: Khelif?Gareggia da 7-8 anni,rispetto posizione Governo

ROMA, 14 AGO – “Vannacci è libero di pensare quello che crede, Paola Egonu è italianissima. Se poi qualcun pensa, e non faccio riferimento a nessuno, che uno non sia italiano per il colore della pelle non voglio nemmeno commentarlo. Queste ragazze sono state meravigliose”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in collegamento con la trasmissione su Rete 4 ‘Zona Bianca’ a proposito delle critiche del generale Vannacci, parlamentare europeo della Lega, nei confronti della campionessa azzurra del volley. “Il caso Imane Khelif? E’ un’atleta che gareggia da sette otto anni. Ha fatto le Olimpiadi di Tokyo arrivando quinta. Almeno noi dobbiamo sentire cosa dice il Cio, se il governo ritiene che non è così lo rispetto”. Parlando delle 40 medaglie alle Olimpiadi di Parigi Malagò aggiunge: “Si diventa protagonisti nel mondo dello sport grazie al lavoro delle federazioni, degli atleti e a tutto il lavoro di supporto logistico e amministrativo. Siamo riusciti a prendere una medaglia in ogni sport, siamo un paese multidisciplinare. Anche chi è arrivato quarto al Quirinale a settembre? Ancora una volta Mattarella ha dimostrato una sensibilità unica. Non siamo stati fortunati ma ci sono i presupposti per essere più competitivi in futuro. Il presidente della Repubblica sotto la pioggia durante la cerimonia di apertura a Parigi? Certo si poteva fare una tettoia per Mattarella come per altri capi di Stato. Certo è stato un errore del comitato organizzatore”. Infine il presidente svela quanto dettogli al telefono da Mattarella dopo l’oro della pallavolo femminile: “Mattarella mi ha detto di esternare la sua felicità a tutte le ragazze, a Velasco e al presidente federale Manfredi”

