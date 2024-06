Malore improvviso, muore portiere nazionale Montenegro

agenzia

Sarkic aveva 26 anni, si è sentito male mentre era a casa

ROMA, 15 GIU – Lutto nel mondo del calcio. Il 26enne portiere del Milwall e della nazionale del Montenegro Matija Sarkic è morto dopo un malore improvviso che lo ha colto mentre si trovava nella sua casa di Budva. Ne dà notizia la federcalcio del suo paese. Sarkic aveva giocato la sua ultima partita il 5 giugno scorso, nell’amichevole che il Montenegro aveva perso 2-0 contro il Belgio. “Era un membro molto amato della nostra nazionale – è scritto in una nota diffusa dalla federazione – e un ragazzo sempre con il sorriso. La sua scomparsa ci provoca un’enorme pena”. “Siamo totalmente devastati” è invece il commento via social del Milwall, club della Championship inglese dove Sarkic era arrivato dopo le esperienze, fra le altre, in Anderlecht, Aston Villa, Birmingham e Stoke City.

