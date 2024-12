Manchester City ancora battuto, l’Aston Villa vince 2-1

agenzia

La squadra di Guardiola in crisi, una vittoria in 12 gare

ROMA, 21 DIC – Il Manchester City non riesce a uscire dalla crisi. La squadra di Pep Guardiola, nella 17/a giornata di Premier League, è stata sconfitta per 2-1 in casa dell’Aston Villa, che ha colto l’occasione per strapparle il quinto posto in classifica. I giocatori di Unai Emery hanno aperto le marcature al 16′ con il colombiano Jhon Duran e al 19 della ripresa ha raddoppiato Morgan Rogers. E’ arrivato troppo tardi, al 48′, il gol del 2-1 realizzato da Phil Foden. Nelle ultime dodici partite, tra tutte le competizioni, il City ha ottenuto solo una vittoria, contro nove sconfitte e due pareggi.

