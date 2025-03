Manchester United un’altra delusione, fuori dalla FA Cup

agenzia

Tifosi contestano proprietari club. Il Fulham vince ai rigori

MANCHESTER, 02 MAR – Nonostante il cambio di allenatore, da Ten Hag ad Amorim, la stagione del Manchester United continua a essere altamente negativa e se n’è avuta conferma oggi quando i Red Devils, 14/i in Premier League, sono stati eliminati dalla FA Cup, la coppa d’Inghilterra, trofeo di cui erano i detentori. Ad estromettere lo United è stato il Fulham: dopo l’1-1 con cui si è conclusa la partita si è andati ai rigori, e le parate di Leno sui tiri dal dischetto di Lindelof e Zirkzee hanno condannato il Manchester. Durante il match ci sono stati canti e cori di protesta contro i proprietari del club, ovvero la famiglia statunitense dei Glazer e il multimilionario inglese Jim Ratcliffe, e sono stati esposti striscioni per protestare contro il caro prezzi dei biglietti. Fischi per l’ex atalantino Hojlund, attaccante dello United rimasto anche oggi ‘a digiuno’, per la 18/a volta di seguito. Così alla fine è passato il Fulham che adesso, nei quarti di finale, giocherà un derby londinese di Coppa contro il Crystal Palace.

