Manchester United verso nuovi tagli, 200 posti a rischio

Risultati scarsi e conti in bilico, si pensa ad altri risparmi

LONDRA, 24 FEB – In crisi di risultati in campionato, alle prese con una radicale ristrutturazione economica all’insegna di un drastico taglio dei costi: altri 200 dipendenti del Manchester United rischiano di perdere il proprio posto di lavoro nelle prossime settimane. Da quando il club di Old trafford è stato acquistato da Sir Jim Ratcliffe, a capo del colosso Ineos, il personale è già stato ridotto di 250 unità ma una buona sforbiciata – scrive il Daily Mail – è in arrivo, dopo la riunione che si è svolta oggi. L’intenzione della società è anche di spostare personale dallo stadio al centro sportivo di Carrington che attualmente è sottoposto ad un ammodernamento da oltre 55 milioni di euro. Tra le misure di risparmio assunte dalla dirigenza, anche la fine dei pranzi gratuiti per chi lavora allo stadio, a cui verrà offerta solo frutta. “Il piano di trasformazione mira a riportare il club alla redditività dopo cinque anni consecutivi di perdite. Ciò creerà una piattaforma finanziaria più solida per consentire al club di investire nel calcio maschile e femminile così come nel miglioramento delle infrastrutture”, si legge in una nota diffusa oggi dal club. Reduce dal pari in rimonta sul campo dell’Everton, lo United è solo 15/o in Premier League, in ritardo 14 lunghezze dall’ultimo posto utile per la qualificazione all’Europa League.

