Mancini “la nazionale? Non rifarei quella scelta”

Ex ct al Tg1,magari parlando di più sarebbe andata diversamente

ROMA, 22 DIC – “Non rifarei quella scelta. Per motivi tecnici, per motivi di calcio, perchè allenare la nazionale è la cosa più bella. No, non la rifarei”. Così Roberto Mancini, in un’intervista esclusiva al Tg1, risponde ad una domanda sul suo addio alla nazionale italiana. “Forse non ci siamo capiti, magari se ci fossimo parlati un po’ di più sarebbe andata in modo diverso – ha aggiunto l’ex ct, riferendosi al presidente della Figc, Gabriele Gravina – ma io non ho nulla contro il presidente”. “Più attento al denaro che alla maglia? La mia storia parla per me, chi non la sa basta che vada a leggerla e poi può parlare”, ha detto ancora Mancini, che ha poi detto di non avere avuto contatti con altri club dopo aver lasciato la panchina dell’Arabia Saudita: “Non mi ha contattato nessuno, ma qualcosa arriverà, è solo una questione di tempo”. Infine, un messaggio per l’amico Gianluca Vialli scomparso quasi due anni fa: “Spero stia bene. Manca veramente tanto a tutti noi”

