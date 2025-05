Manfredi: ‘Città gioiosa, Napoli vincente non solo nello sport’

agenzia

"Una grande festa, la macchina organizzativa ha funzionato"

NAPOLI, 24 MAG – “È stato un grande successo sportivo, una grandissima gioia, ma anche una grande festa della città. La città è veramente gioiosa e la struttura organizzativa che abbiamo messo in campo ha funzionato”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commenta la vittoria dello scudetto del Napoli e la grande festa che è esplosa in città. “Vedo gente felice – ha aggiunto – ed è la più grande soddisfazione che noi possiamo avere e inoltre abbiamo dato l’immagine di una città che sa festeggiare, che si sa organizzare. Sono veramente molto orgoglioso di Napoli, dei napoletani, della squadra e possiamo veramente dire che stiamo dando lezioni”. Manfredi ha proseguito affermando: “Credo che Napoli sia diventando una città vincente è una città vincente nello sport, nella crescita, nel turismo, negli investimenti che stanno arrivando in città e lo dimostra anche l’aver avuto la Coppa America. C’è un riconoscimento globale per la nostra città”. Il sindaco, prendendo a prestito le parole espresse stasera dal mister Antonio Conte, ha detto: “Come questo è stato lo scudetto del lavoro, questa è la Napoli del lavoro. Meno chiacchiere e più fatti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA