Manfredi, favorevole a un commissario per gli stadi

agenzia

Sul Maradona è in corso approfondimento su fattibilità e costi

NAPOLI, 30 MAR – “Sono favorevole a un commissario per gli stadi perché c’è una tale complessità e anche tempi ristretti”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto oggi all’evento di Fdi durante il quale si è svolto un confronto proprio sul tema degli stadi, con particolare riferimento alla situazione del Maradona, presente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. E proprio parlando dello stadio cittadino, Manfredi ha spiegato che “stiamo lavorando su un dossier tecnico molto approfondito per capire realisticamente quello che si può fare con degli interventi tecnicamente realizzabili, incrociandolo con i requisiti del dossier Uefa, così da avere un quadro preciso della fattibilità e dei costi”. Accanto al tema della fattibilità, il sindaco ha ricordato che esistono anche una valutazione di tipo economico che “deve fare la società in relazione a quelle che sono le sue prospettive di investimento e i ritorni finanziari sullo stadio” e un problema normativo perché “fare un intervento così complesso richiede anche dei poteri straordinari”. Rispetto all’ipotesi di non riqualificare il Maradona “se le condizioni non si realizzano” e dunque pensare alla realizzazione di un nuovo impianto, Manfredi ha evidenziato che “deve essere una scelta della società che deve dire dove e come farlo. Sono delle scelte che riguardano anche il ritorno economico atteso: fare uno stadio ex novo comporta tanti vantaggi, ma ha anche tante difficoltà perché richiede dell’urbanizzazione e va realizzato in zone che vanno infrastrutturate”. Il sindaco ha riferito che “entro un mese avremo tutte le informazioni e si deciderà”.

