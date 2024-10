Marani, lavoriamo al salary cap per i club di Serie C’

agenzia

'Cominceremo subito nelle prossime settimane a fare dei tavoli'

FIRENZE, 02 OTT – La Serie C vuole implementare già nel breve periodo un salary cap a tutela della sostenibilità economica del sistema: lo ha annunciato Matteo Marani, presidente della terza lega nazionale, che ha incontrato i giornalisti a Firenze in conferenza stampa dopo la rielezione. “Ne abbiamo parlato con i club – ha spiegato – cominceremo subito nelle prossime settimane a fare dei tavoli per cercare di arrivare a mettere il controllo sui costi”. Secondo Marani “troveremo la forma” in cui implementare il salary cap, “ma ci piacerebbe essere la prima lega dopo un po’ di anni a rimettere una sorta di tetto alle spese. E’ inevitabile. Oggi il problema più grande del calcio italiano è la sostenibilità economica, e quando sei sbilanciato purtroppo sei molto fragile. Dobbiamo fare in modo di mettere in sicurezza i conti del calcio, almeno per la Serie C”.

