Marani si congratula con Gravina ‘segnale forte per il calcio’

agenzia

N.1 Lega Pro: 'Ruolo chiave nel futuro del movimento europeo'

ROMA, 03 APR – “La nomina del Presidente federale Gravina in seno alla Uefa è un segnale forte per il calcio italiano, che assume un ruolo chiave nel futuro del movimento europeo”. Il n.1 ella Lega Pro, Matteo Marani, con i vice Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri e tutto il Consiglio Direttivo, si congratulano con il n.1 della Figc Gravina per la nomina a primo vice presidente UEFA.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA