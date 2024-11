Maratona New York: vincono olandese Nageeye e keniana Chepkirui

agenzia

Per entrambe il primo successo di rilievo

ROMA, 03 NOV – Torna in Europa il titolo della maratona di New York maschile: a tagliare per primo il traguardo della piu’ iconica delle 42 chilometri mondiali e’ stato Abdi Nageeye, 35 anni, somalo naturalizzato olandese, che ha chiuso in 2 ore 7 minuti e 39 centesimi davanti ai keniani Evans Chebet (2.07.45) e Albert Korir (2.08.00), mentre il campione olimpico Tamirat Tola, etiope, ha chiuso quarto a 2.08.12. Tra le donne, vittoria alla 33enne keniana Sheila Chepkirui, che ha chiuso in 2 ore 24 minuti e 35 centesimi, davanti alla connazionale Hellen Obiri (2.24.49). Per entrambe i vincitori si tratta del primo successo di rilievo in una maratona internazionale.

