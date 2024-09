Maratoneta Uganda bruciata da fidanzato,in terapia intensiva

agenzia

E' successo in Kenya, la donna era con i suoi figli

ELDORET, 03 SET – Ancora orrore all’Eldoret, la ‘capitale’ dei maratoneti keniani e centroafricani: l’ugandese Rebecca Cheptegei, che ha gareggiato nella maratona a Parigi 2024, chiudendo al 44/esimo posto, è ricoverata in terapia intensiva in un ospedale della cittadina del Kenya occidentale, dopo essere stata oggetto di un tentativo di omicidio col fuoco da parte del suo fidanzato. Secondo un rapporto della polizia, il compagno keniano dell’atleta, Dickson Ndiema Marangach, è entrato nella sua casa nella città di Endebess, nella contea di Trans, domenica intorno alle 14, mentre l’atleta e i suoi figli erano a messa. Al loro ritorno, Dickson “ha versato benzina su Rebecca prima di appiccare il fuoco”, precisa il rapporto, aggiungendo che anche l’uomo è rimasto ustionato dalle fiamme. Non vengono fornite informazioni sulle condizioni dei bambini.

