Marc Marquez, “felice del titolo costruttori per Ducati”

agenzia

ROMA, 06 SET – “Sono contentissimo della mia vittoria, ma anche del mondiale costruttori conquistato dalla Ducati”. Così Marc Marquez ha celebrato il suo ennesimo successo in una gara Sprint, sul circuito del GP della Catalunya, coinciso con il settimo titolo costruttori andato alla casa di Borgo Panigale. “Alex era più veloce di me, poi forse si é rilassato un po’ ed è caduto” ha commentato ancora lo spagnolo.

