Marc Marquez vuole carpire i segreti di Bagnaia al Mugello

agenzia

"Cercherò di capire dai dati come fa ad andare così veloce qui"

ROMA, 19 GIU – “Cercherò di capire attraverso i dati come fa Bagnaia ad andare così veloce su questa pista, cercherò di trarre profitto dai suoi dati e da quelli di mio fratello Alex. Me li aspetto entrambi molto forti. Vedremo se riuscirò a duellare con loro, se sarà possibile sarà già una gran notizia”. Marc Marquez, nella conferenza stampa al Mugello, ha parlato di quello che si aspetta dai due principali competitor per il titolo della MotoGP. “Al momento l’avversario è mio fratello, è quello più vicino in campionato – ha aggiunto il leader della classifica – ma non é finita, né per Bagnaia né per Alex. La stagione é lunga, ci sono molti punti in palio. Per me il modo migliore, in un circuito in cui fatico, è essere vicino al loro”.

