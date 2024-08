Marin “Napoli sogno avverato, ho imparato molto al Real

agenzia

Sergio Ramos mio modello, con Conte grande impegno sulla difesa

NAPOLI, 02 AGO – “Per me stare nel Napoli è un altro sogno che si realizza, sono in un grande club. Ho sempre voluto giocare in Serie A, sono contento della decisione che ho preso e i compagni mi hanno accolto molto bene”. Così Rafa Marin, il nuovo difensore del Napoli acquistato dal Real Madrid per undici milioni, si è presentato nella sua prima conferenza stampa a Castel di Sangro, con il dg Manna e la maglia numero 16 da lui scelta. Il 22enne difensore iberico porta in maglia azzurra la sua crescita nel Real Madrid e in prestito all’Alaves: “Il Real – spiega – ti insegna un valore che è il culto del lavoro fin da piccolo. I risultati non dipendono dalla fortuna ma dal lavoro, mi porto dietro questo insegnamento. Il mio modello è Sergio Ramos per la grinta e il comportamento fuori dal campo. Ora sto giocando da esterno destro, ma sono polivalente e posso giocare in qualsiasi ruolo della difesa”. Marin parla dell’inizio della sua esperienza azzurra: “Voglio apprendere moltissimo da Conte – spiega – perché mi tornerà molto utile in futuro. Con il modo di difendere dell’Alaves ci sono tante differenze, il loro obiettivo è stato sempre la salvezza, invece il mister qui ci chiede di essere più offensivi e aggressivi. Ho pagato un po’ lo sforzo fisico all’inizio perché la preparazione qui è più dura, ma ci adattiamo, lavoriamo tanto per arrivare all’obiettivo. Lavoriamo sui movimenti sulla linea, Conte ci tiene a tenerla alta non più di 30 metri tra attacco e difesa. Con i compagni ho già automatismi, credo che il tecnico sia contento perché vede miglioramenti quotidiani – sottolinea il difensore -. Soprattutto durante le amichevoli si vede che c’é una squadra. Stiamo lavorando molto difensivamente, penso che per vincere la vittoria passa da una buona difesa. Io titolare? Non dipende da me, devo essere pronto per quando un’opportunità mi venga concessa”.

