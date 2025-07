Marino Bartoletti racconta in un libro 50 ‘emozioni’ azzurre

agenzia

Da Valentino Mazzola a Donnarumma, viaggio in storia Nazionale

ROMA, 23 LUG – Arriva in libreria, edito da Gallucci, ‘La storia del calcio azzurro in 50 ritratti’, una storia del calcio italiano raccontata attraverso i suoi protagonisti. Un viaggio avvincente nella storia dello sport più amato nel Paese, condotto da Marino Bartoletti, conduttore e anche ideatore di trasmissioni storiche come “Il processo del lunedì”, “La Domenica Sportiva”, “Pressing”, “Quelli che il calcio” e che è stato direttore del Guerin Sportivo e dell’Enciclopedia Treccani dello Sport, oltre che delle testate sportive della Rai e di Mediaset. Nel libro in uscita Bartoletti ripercorre i successi dei campioni azzurri che hanno emozionato e inorgoglito gli italiani. Si va quindi da Valentino Mazzola a Gigi Riva, e poi Gianni Rivera, Dino Zoff, Bruno Conti, Paolo Rossi, Roberto Baggio, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Alessandro Del Piero e Gianluigi Donnarumma. Tutti loro sono solo alcuni dei calciatori presenti in questo volume con i quali rivivere le vittorie della nazionale italiana. L’autore (che è anche un grande esperto di musica e della sua storia moderna, non a caso è suo anche l’Almanacco del Festival di Sanremo), con la sua abilità nel trasformare passioni e sogni in parole, racconta i 50 azzurri che hanno fatto la storia del calcio italiano e mondiale: un’avventura piena di determinazione, eleganza, tattica, forza, precisione, tenacia, dagli esordi pioneristici di inizio Novecento alle 4 vittorie ai Mondiali. Una spettacolare epopea italiana arricchita dalle illustrazioni di Mauro Mazzara, pittore e illustratore per la comunicazione, la moda e l’editoria e vincitore di molti premi. Ad arricchire il libro, già disponibile al prezzo di 24 euro, anche un’intervista inedita a Marcello Lippi.

