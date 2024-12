Mario Rui lascia il Napoli, separazione consensuale

agenzia

Il comunicato della società: decisione "di comune intesa"

NAPOLI, 30 DIC – Separazione consensuale tra il Napoli e Mario Rui: con un comunicato, il club azzurro rende noto di aver deciso “di comune intesa” con il 33enne terzino portoghese “la risoluzione dei contratti in essere” a partire da oggi. Il Napoli “ringrazia Mario Rui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”. Finisce dunque ufficialmente la permanenza in azzurro di un altro dei protagonisti del terzo scudetto, “il professore”, che dopo sette stagioni col Napoli era da diversi mesi ai margini della squadra. L’accordo tra le parti per la risoluzione consensuale del contratto (in scadenza nel 2026) era già stata raggiunta nei giorni scorsi ed ora è stata ufficializzata con il comunicato della società.

