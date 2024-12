Mario Rui, Napoli nel cuore, saluto città parte della mia vita

agenzia

Ai tifosi il mio grazie di cuore per il supporto incondizionato

NAPOLI, 31 DIC – “Non è mai facile trovare le parole giuste per salutare una città, una squadra e dei tifosi che sono stati una parte così importante della mia vita”. Così Mario Rui comincia la sua lettera, pubblicata sui social e scritta per salutare Napoli, dopo che ieri è stata ufficializzata la rescissione consensuale dell contratto tra il club e il terzino portoghese, che quest’anno non è mai entrato nella rosa di Conte. Rui saluta Napoli, città in cui ha giocato dal 2017, quando arrivò nel club allenato da Maurizio Sarri che lo aveva cresciuto da giovane con indosso la maglia dell’Empoli. Da allora Rui è diventato il capo della fascia sinistra, in fase difensiva e di attacco, per sette stagioni: una carriera giocata in Champions League e nelle parti alte della classifica del campionato fino allo scudetto di due anni fa, che Rui ricorda con una sua foto sui social con la maglia del Napoli e la coppa della serie A. “A Napoli – scrive Rui – ho vissuto momenti indimenticabili: le vittorie, le sfide, l’abbraccio della gente e la passione di un popolo unico. A voi tifosi, il mio grazie di cuore per il supporto incondizionato, sia nei momenti di gioia che in quelli difficili. Alla società, ai miei compagni e a tutto lo staff, grazie per la fiducia e per avermi fatto sentire parte di una grande famiglia. Porterò sempre Napoli e il Napoli nel cuore. È tempo di voltare pagina, ma non dimenticherò mai tutto ciò che questa maglia ha rappresentato per me. Grazie di tutto. Forza Napoli sempre!”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA