Marotta, abbiamo l’obbligo di crederci

Simone Inzaghi è l'artefice più importante di questo ciclo

COMO, 23 MAG – “Abbiamo l’obbligo di crederci, i giocatori sanno che la partita è importante”: così Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, nel prepartita di Como-Inter. “Il destino non è nelle nostre mani, ma dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto quest’anno. Non voglio entrare nel merito delle decisioni arbitrali, penso che il silenzio sia una forma di comunicazione che va interpretata. Simone Inzaghi ha ancora un anno di contratto: abbiamo creato con lui un rapporto di grande simbiosi, è l’artefice più importante di questo ciclo straordinario. Da parte nostra c’è la massima volontà di proseguire”.

