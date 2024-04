Marotta, il derby potrebbe essere un avvenimento storico

agenzia

Ad dell'Inter "iniziamo a respirare clima, ci stiamo preparando"

MILANO, 19 APR – “Iniziamo a respirare un clima di derby. Per noi rappresenta non solo il derby ma quest’anno qualcosa di estremamente straordinario. Ci stiamo preparando concentrandoci su quello che potrebbe essere un avvenimento storico”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell’evento per la collaborazione tra il club e Unopiù, che ha realizzato la celebre seduta da regista colorata di nerazzurro in una speciale Limited Edition svelata in occasione della Milano Design Week 2024.

