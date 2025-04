Marotta, Inter-Roma? Squadra ha accettato richiesta di domenica

agenzia

E' stato giusto chiedere rinvio ma non c'erano altre possibilità

MILANO, 23 APR – “Ringrazio allenatore e giocatori che pur avendo a disposizione lo slot del sabato 20.45 hanno risposto positivamente al nostro invito di giocare domenica nonostante l’impegno col Barça. Questo ci permette di pensare ai problemi terreni: il calendario è molto fitto, dobbiamo rimetterci mano perché il calcio possa tornare esempio sociale con armonia di competizioni”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sport Mediaset prima della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. “Noi abbiamo chiesto di rinviare la gara perché era giusto – ha detto ancora Marotta -. Abbiamo un impegno ravvicinato, quello col Barcellona, che forse è l’appuntamento più importante dell’anno. Di questo penso ne potrebbe giovare tutto il movimento calcistico italiano. Penso che sia la prima volta che una squadra impegnata in semifinale di Champions giocherà di domenica, ma lo facciamo con spontaneità. Abbiamo cercato il rinvio ma abbiamo capito che il calendario è troppo intasato e non c’era spazio per ricollocare il match”. “Colgo l’occasione per rinnovare il sentimento di cordoglio verso la figura molto nobile di Papa Bergoglio, vicino alle realtà sportive. Ho condiviso con lui dei discorsi sui valori dello sport e che rappresentano i valori della società”, ha concluso il presidente dell’Inter.

