Marotta, Inter saprà superare questo momento di difficoltà

'Situazione imprevista ma non ci spaventa'

MILANO, 04 GIU – “Non è certo questo il contesto per dare comunicazioni. Noi siamo l’Inter, siamo un’Inter forte, lo zoccolo duro ricco di valori, sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà, ma che non ci spaventa”. Il presidente dell’Inter Beppe Marotta, dopo i funerali a Milano dell’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini, non si sbilancia sul futuro del club ma manda un messaggio ai tifosi dopo l’addio del tecnico Simone Inzaghi. “Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni”, ha aggiunto Marotta.

