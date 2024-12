Marotta, io ministro o presidente Figc? Sto bene all’Inter

agenzia

'Resto dove sono, Abodi e Valditara creino connubio scuola-sport

ROMA, 25 DIC – “Se mi affascina l’idea di diventare presidente della federcalcio o ministro? Grazie, ma io sono un amante e innamorato del mondo del calcio e dello sport, quindi è chiaro che sono molto contento della mia carriera, sono contentissimo di fare il presidente dell’Inter, che mi occupa molto e quindi poi mi dedico a osservare quello che viene intorno a noi”. In una lunga intervista con Sky Sport, il presidente dell’Inter Beppe Marotta risponde così al direttore dell’emittente Federico Ferri che gli chiede un commento sulle voci che vorrebbero appunto Marotta possibile candidato alla presidenza della Figc o perfino per un incarico governativo. “Faccio un altro esempio, una delle grosse pecche che il nostro sistema oggi ha è quello di non poter garantire lo sport in modo gratuito a tutti i bambini e a tutti i ragazzini- dice ancora Marotta -. Oggi per avviarsi a una disciplina sportiva bisogna pagare praticamente la retta, e questo secondo me è una cosa che dobbiamo cercare di eliminare. Il ministro Abodi è un ministro moderno, e molto acuto. Bisogna che insieme ad un altro ministro, che è Valditara, creino questo connubio tra attività scolastica e attività sportiva per garantire, all’interno del sistema, lo sport gratuitamente a tutti i giovani”. Quindi Marotta rimarrà a lungo all’Inter? “Sì, all’Inter sto bene, per cui assolutamente spero di dare e contribuire a dare risultati”, è la risposta del presidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA