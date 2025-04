Marotta: ‘Orgoglio partecipare al Fifa Club World Cup’

agenzia

Inter squadra italiana che ha fatto meglio negli ultimi 5 anni

MILANO, 12 APR – “Oggi presentiamo un trofeo prestigiosissimo, con l’auspicio di alzarlo. Rappresenta il torneo calcistico più importante al mondo, qualcosa di unico. Possiamo conoscerlo per la prima volta, in maniera immediata e diretta”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta durante il Trophy Tour Talk, in cui è stato esposto il trofeo del Fifa Club World Cup a San Siro. “Per noi è motivo di grandissimo orgoglio poter partecipare a questa competizione, sarà motivo di grande soddisfazione per i nostri tifosi. Abbiamo forti motivazioni, vogliamo ben figurare – ha aggiunto -. È un appuntamento importante, come tale deve essere vissuto. Oggi non abbiamo ancora vinto niente, siamo protagonisti su più fronti e tutti produciamo uno sforzo di alto livello. Sarà importante arrivare con le giuste motivazioni a questo impegno. Siamo vincenti in Italia non per caso, ma per merito. Frutto di lavoro e motivazioni. L’impegno che promettiamo ai nostri tifosi è di dare il massimo. Speriamo di arrivare più lontano possibile. Per performance come club italiano siamo quello che ha fatto meglio negli ultimi cinque anni”, ha concluso.

