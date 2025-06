Marotta, Pellegrini ha gestito l’Inter come una famiglia

agenzia

'Un grande uomo sempre rivolto ai più deboli'

MILANO, 04 GIU – “Direi che abbiamo perso un presidente, un imprenditore e un grande uomo. Un presidente che ha gestito l’Inter come se fosse una famiglia con grande passione e determinazione. Lui era un pater familias in un calcio romantico rispetto a quello di oggi”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta dopo i funerali dell’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini a Milano. “Soprattutto – ha aggiunto Marotta — verrà ricordato l’uomo che si è sempre rivolto verso il prossimo e verso i più deboli non solo con aiuti materiali ma anche morali. La sua umiltà è generosità e il fatto di sapere ascoltare sono qualità di un leader e di un capo di impresa come era lui. Credo che nella sua Milano lui sia un membro autorevole della società civile”.

