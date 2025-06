Marotta, ‘serata storta ma su Inzaghi non cambia nulla’

agenzia

Presidente Inter: Psg ci ha surclassati in tutto, merito a loro

ROMA, 31 MAG – “E’ stata una serata negativa dove l’avversario ci ha surclassati in tutto, ma questo non deve inficiare la nostra stagione”. Il presidente dell’Inter Beppe Marotta definisce così, a Sky, la sconfitta in finale di Champions dei nerazzurri. Poi Marotta affronta il tema sul futuro dell’allenatore Inzaghi: “nessun cambio di valutazione, avevamo detto che ci saremmo visti con Inzaghi la prossima settimana. Lui ha un anno ancora di contratto, ci incontreremo ma è indipendente dalla serata. Non cambia nulla”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA