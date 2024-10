Marotta, ‘si gioca troppo, sediamoci e parliamone’

agenzia

'Il numero delle partite deve diminuire, giocatori fanno fatica'

ROMA, 20 OTT – “Innanzitutto bisogna dire che i giocatori fanno fatica a gestire lo stress fisico di tutte queste partite, come dimostrano i tanti infortuni. Con tutti questi impegni, è difficile fare una preparazione preventiva. Dobbiamo sederci a un tavolo e capire che il calendario deve essere più morbido”. Lo dice, intervistato da Dazn a margine di Roma-Inter, il presidente dell’Inter Beppe Marotta. Ma quali sono le idee per far cambiare le cose? “Esiste un’attività interna dei club nazionali, interna dell’Uefa e della Fifa – risponde Marotta -. Il numero delle partite deve diminuire, il calcio è diventato più veloce e ci sono più contrasti. E’ normale che ci siano più infortuni”. Come va gestita la rosa di una squadra? “E’ normale che le rosa vadano ampliate come valori, non ci sono più titolari e riserve – sottolinea Marotta -. Abbiamo 24 elementi che possono giocare tutte le competizioni, poi sta all’allenatore decidere chi impiegare”.

