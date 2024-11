Marotta, si provi a immaginare una legge quadro sullo sport

agenzia

Scaroni, fatti passi in avanti sulla governance calcistica

ROMA, 27 NOV – “I governi, che siano stati di destra o sinistra, hanno sempre avuto poca considerazione verso il calcio. Noi al legislatore chiediamo che favorisca il nostro sviluppo di sostenibilità. Abodi si sta dando da fare ma dobbiamo incrementare l’obiettivo e il dialogo con la politica. Proviamo a immaginare una legge quadro sullo sport”. Lo ha detto il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, in video collegamento con Sport Industry Talk, in corso a Roma Sul tema della governance calcistica è invece intervenuto il presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Chiedevamo di avere un ruolo proporzionato al fatto che il calcio italiano vive dei proventi della Serie A. Abbiamo ottenuto tutto quello che ritenevamo giusto? Magari no, ma dei passi in avanti li abbiamo fatti. Non è dai bisticci tra Serie A e Figc che vengono i benefici”.

