Marotta, ‘siamo cresciuti e pronti per la Champions’

agenzia

'Manager devono avere affinità con mondo calcistico'

MILANO, 27 MAG – “Questo gruppo è cresciuto in questi anni, dopo l’esperienza di Istanbul c’è stata una consapevolezza maggiore nei propri mezzi. Siamo pronti per giocarce fino in fondo la finale di Champions”. E’ la certezza di Beppe Marotta intervistato dalla RSI, la radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Il presidente dell’Inter ha disputato quattro finali in undici anni da dirigente, praticamente un record. .”Ho avuto la fortuna di essere in due club molto forti come la Juventus e l’Inter e questo – spiega – mi ha facilitato. Sono quattro finali ma questo va condiviso con le squadre con le quali mi sono presentato alle finali di Champions”. “Io credo che – aggiunge Marotta – il core business di una società di calcio sia proprio giocare a calcio. Spesso si parla di una grande organizzazione manageriale fatta di grandi manager che però hanno poca affinità col mondo del calcio. Io sono per la competenza calcistica, per l’esperienza calcistica. Questo è un valore aggiunto che non tutte le società hanno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA