Marotta, Zhang ha possibilità e voglia di andare avanti

MILANO, 01 APR – “Nuova proprietà al 20 maggio? Non lo so, sono tematiche che sono sopra la mia testa. Parlo spesso con Zhang, credo che abbia la possibilità e la voglia di andare avanti. Ci siamo trovati bene, è una proprietà che ha portato risultati. Credo che ci siano tutte le possibilità per proseguire in questa direzione”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida contro l’Empoli.

