Marquez: “Vincere la gara domani? Io voglio il Mondiale”

Il leader classifica: "Sento le spalle più pesanti del solito"

ROMA, 27 SET – “Vincere la gara di domani? Non me ne frega un c… La mia priorità é chiudere per il Mondiale”. Marc Marquez – oggi secondo nella sprint – é stato quanto mai esplicito sulla strategia che lo guiderà nel GP del Giappone. “Quando non hai niente da pardere vai leggero, é vero che ci sono altri match point, ma meglio chiudere prima che dopo” ha aggiunto. Oggi si é sentito “le spalle un po’ più pesanti del solito, fino al 2019 ero più abituato a vincere un titolo” ha ammesso a Sky Sport. Sulla gara ha spiegato: “Sono stato troppo conservativo nei primi giri, ero teso e mi sono ritrovato quarto. Sia Mir che Acosta staccavano fortissimo. Ogni volta che provavo un sorpasso perdevo mezzo secondo. Non ho insistito, aspettando che le loro gomme calssero nel finale”, per poi passarli entrambi.

