Marquinhos record presenze nel Psg, Parco Principi lo ‘incorona’

A Parigi i tifosi acclamano loro capitano, El Khelaifi lo premia

PARIGI, 21 APR – Il Parco dei Principi, stadio del Psg, ‘incorona’ e rende omaggio al suo capitano Marquinhos. Il 29enne difensor brasiliano è diventato il giocatore con più presenze nella storia del club dallo scorso 10 aprile, e oggi è stato festeggiato dopo la vittoria per 4-1 contro il Lione. Contro il Clermont il 6 aprile, Marquinhos aveva eguagliato il record di 435 partite giocate con i colori parigini del difensore Jean-Marc Pilorget. Lo ha poi superato durante la partita dei quarti di Champions contro il Barcellona del 10 aprile. Così oggi i suoi compagni del Paris SG, dopo essersi fatti la doccia sono tornati in campo per ‘scortare’ il loro capitano che era accompagnato dalla famiglia. Il presidente Nasser Al-Khelaïfi ha consegnato un mazzo di fiori prima di abbracciare il giocatore, il quale ha poi mostrato un trofeo a forma di Torre Eiffel che aveva appena ricevuto. “È incredibile, è una serata ricca di emozioni per me, è l’orgoglio più grande mostrare questo trofeo”, ha detto al microfono Marquinhos, acclamato dal pubblico. “Il Psg è la mia vita”, ha aggiunto. Poi ha reso omaggio a Jean-Marc Pilorget del quale ha superato il record. “È un onore indossare questa maglia, questi colori, una responsabilità enorme in questo club con ambizioni immense – ha detto il difensore che attualmente è il capitano anche della nazionale brasiliana -. Ho sempre dato il 100% in campo, non ho mai barato. Il campionato, la Coppa di Francia e la Champions League sono lì, andremo a prenderli”, ha promesso ai tifosi concludendo il suo discorso. Poi si è concesso un giro d’onore, acclamato dalla folla. Arrivato nel 2013 a 19 anni a Parigi, per 30 milioni di euro e proveniente dalla Roma, Marquinhos è diventato in brevissimo tempo un vero e proprio ‘pilastro’ del Psg.

