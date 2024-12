Martedì a Catania la San Silvestro a mare: tutto pronto per lo storico tuffo di fine anno

Sport, Catania

Oggi alla Canottieri Jonica presentata l'edizione numero 63 dell'evento che si svolge nelle acque del porticciolo di Ognina che col previsto nuovo assetto mette a rischio il futuro di questa classica che dal 1960 fa accendere i riflettori sulla nostra città. Il catanese Riccardo Torrisi punta al tris di successi

Un momento di festa per presentare il tradizionale appuntamento di fine anno con la San Silvestro a mare oscurato oggi dalla dichiarazione di Vittorio Balestrazzi, presidente della Circolo Canottieri Jonica: “Quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima volta del tuffo a mare nelle acque del porticciolo di Ognina”.Un grido d’allarme alla vigilia della 63ª edizione della San Silvestro a mare in programma martedì a Catania che ha “gelato” tutti i presenti ma che poi è rientrata in parte dopo le rassicurazioni di Mario Torrisi presidente della Nuoto Catania che organizza l’evento e quelle dell’assessore allo Sport Sergio Parisi.

I dirigenti Luciano Sfogliano, Francesco Calabrese e il presidente Vittorio Balestrazzi del Circolo Canottieri Jonica; l’assessore allo Sport Sergio Parisi, il presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi e l’avv. Enzo Ingrassia presidente di Catania Rossazzurra

“Dal 1960 grazie all’idea nata dalla mente di Lallo Pennisi – ha fatto il suo esordio Mario Torrisi – la San Silvestro a mare si è fermata solo due volte per il Covid e siamo sicuri che la storia continuerà a lungo”.

L’assessore allo Sport Sergio Parisi, il sindaco di Catania Enrico Trantino e il presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi premiano Riccardo Torrisi vincitore nel 2023 dopo il primo centro nel 2022

“La San Silvestro a mare – le parole dell’assessore Parisi – è una vetrina per la città che fa accendere i riflettori sul borgo marinaro di Ognina con le immagini che ogni fanno il giro del mondo e siamo sicuri che la tradizione continuerà a lungo e tutti i problemi legati alla nuova planimetria del porticciolo verranno superati e si arriverà ad un compromesso che faccia contenti tutti e dare così lunga vita alla San Silvestro a mare e a tutte le attività del porticciolo di Ognina”.

Oggi intanto la 63ª edizione della San Silvestro a mare in programma martedì è stata svelata nei dettagli e martedì fin dal mattino al Circolo Canottieri Jonica la possibilità per gli ultimi temerari che vorranno iscriversi e ci sarà ad attenderli il mitico e inossidabile Antonio Aventaggiato, storico giudice di gara della San Silvestro a mare. Da battere il record di iscritti che rimane quello del 2015 con 175 partecipanti. Un numero che è stato avvicinato nelle ultime due edizioni post-Covid-19 con 147 partecipanti nel 2022 e 153 nel 2023.

“Non c’è capodanno senza San San Silvestro – ha sottolineato Mario Torrisi – e quella del 31 è più di una gara. Ognuno di noi ha un legame viscerale con questo appuntamento di fine anno e non parlo solo dei nuotatori: giornalisti, addetti ai lavori, pescatori e tantissimi cittadini ogni anno per divertimento e probabilmente anche per un pizzico di scaramanzia si danno appuntamento nel meraviglioso porticciolo di Ognina per godersi una competizione goliardica unica nel suo genere. Anche quest’anno abbiamo mantenuto l’impegno preso simbolicamente dal compianto Franco Scuderi anni fa ma è giusto ringraziare le tante associazioni che stanno contribuendo alla buona riuscita dell’evento: Catania Rossazzurra e l’avv. Enzo Ingrassia, il Gug con in testa Antonio Aventaggiato, Catania al Vertice e il presidente Nello Russo, i volontari della Guardia Costiera, la Misericordia di Ognina, il Comune di Catania ed ovviamente un grande ringraziamento va ai padroni di casa del Circolo Canottieri Jonica”.

Riccardo Torrisi dopo il magico bis nel 2023

Martedì a caccia di un magico tris consecutivo andrà il pallanotista Riccardo Torrisi, classe 2003, difensore della Nuoto Catania di Serie A1, vincitore delle ultime due edizioni. “Nel 2022 mi ero portato al via quasi per caso – le parole di Riccardo Torrisi – con Giusi Malato che mi aveva spronato a farlo. Tutti mi davano per favorito e alla fine per fortuna è andata bene. Lo scorso anno il peso è stato maggiore visto che partivo da campione in carica, ma dentro avevo una grande forza, perchè volevo vincere per dedicare la vittoria a mio nonno Giuseppe Castorina e alla fine sono riuscito ad ottenere il bis”.

Riccardo Torrisi con tutta la famiglia dopo il magico bis alla San Silvestro 2023