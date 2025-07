Martinenghi, stavo per dare forfait per intossicazione

agenzia

L'azzurro felice: avevo cuore orgoglio per rappresentare Italia

ROMA, 28 LUG – “Onestamente non so se ho preso una inrossicazione alimentare, ma ho passato tutta la notte in bagno. Ho pensato di dare forfait. Ma avevo cuore orgoglio per rappresentare l’Italia con il lavoro fatto”. Dopo aver conquistato l’argento ai Mondiali di nuoto a Singapore, Nicolò Martinenghi svela d’aver rischiato di non partecipare alla finale dei 100 rana. “Potevo fare qualcosa in più, sono comunque felicissimo – aggiunge l’azzurro a Rai sport – Sapevo che valevo tanto e non volevo sprecare questa occasione, sono comunque al settimo cielo. Ora pero’ non ce la faccio a restare in piedi…”.

