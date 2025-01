Massa arbitra Juve-Milan, a Bergamo c’è Colombo

agenzia

Zufferli all'Olimpico per Roma-Genoa, l'Inter 'trova' Feliciani

ROMA, 16 GEN – E’ Massa l’arbitro designato per il big match di sabato fra Juventus e Milan. Lo ha reso noto l’Aia. Per l’altra ‘partitissima’ sempre di sabato, Atalanta-Napoli, è stato invece scelto Colombo. Per l’anticipo di domani all’Olimpico tra Roma e Genoa ci sarà Zufferli, mentre l’Inter, che domenica sera sfiderà l’Empoli, troverà Feliciani. La sfida salvezza Parma-Venezia sarà invece arbitrata da Fourneau.

