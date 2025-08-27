Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Massimo Moratti ricoverato all’Humanitas

La causa una polmonite, intubato ma non in condizioni critiche

Di Redazione |

MILANO, 27 AGO – L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, a causa di una polmonite. Lo si apprende da ambienti sportivi milanesi. Ottant’anni lo scorso maggio, Moratti, malato da tempo, non sarebbe in condizioni critiche ma comunque intubato per facilitare la respirazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: