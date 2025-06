Mastantuono al Real Madrid, ora é ufficiale

agenzia

Arriva in Spagna ad agosto, dopo aver compiuto 18 anni

ROMA, 14 GIU – Il Real Madrid ha diffuso le prima foto di Franco Mastantuono con la sua nuova maglia. Il centrocampista offensivo prelevato dal River Plate, classe 2007, sbarcherà in Spagna il prossimo 14 agosto, al compimento dei 18 anni, e firmerà un contratto per sei stagioni. Il presidente del club argentino, Jorge Brito, ha delineato i dettagli dell’accordo per la cessione di Mastantuono: “20 milioni di euro subito, 12,5 milioni a giugno 2026 e 12,5 milioni a giugno 2027”. Ma, considerando i costi accessori, i blancos fanno sapere che l’importo complessivo dell’operazione raggiungerà i 63,2 milioni di euro.

