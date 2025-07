Masters 1000 Toronto: Cobolli e Sonego avanti, esce Gigante

agenzia

Due azzurri al terzo turno, Rublev attende il piemontese

ROMA, 30 LUG – Lorenzo Sonego e Fabio Cobolli si sono qualificati al terzo turno del Masters 1000 di Toronto, mentre è stato eliminato l’altro italiano in campo in questa ore, Matteo Gigante. Sonego si è imposto in due set sul cinese Yunchaokete Bu, col punteggio di 6-1, 6-4, e affronterà il russo Andrej Rublev per l’accesso agli ottavi. Cobolli ha cominciato con una vittoria il suo cammino nel torneo battendo in tre set il canadese Alexis Galarneau, col punteggio di 6-4, 7-5, 6-4. Il romano n.17 Atp affronterà l’ungherese Fabian Marozsan o il canadese Felix Auger-Aliassime. Gigante, dopo aver superato il primo turno, si è invece arreso ad un altro canadese, Gabriel Diallo, venendo sconfitto in due set, col punteggio di 6-3 7-6.

