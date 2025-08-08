Masters 1000 Toronto: Khachanov battuto, Shelton vince il torneo

agenzia

Il 22enne Usa si impone in tre set sul russo, sarà n.6 al mondo

ROMA, 08 AGO – Lo statunitense Ben Shelton ha vinto il Masters 1000 di Toronto, battendo in tre set in finale il russo Karen Khachanov, col punteggio di 6-7, 6-4, 7-6. Il 22enne balza così al sesto posto del ranking mondiale e al quarto nella race che qualifica i primi otto per le Atp Finals di Torino. “E’ una sensazione surreale e giunge al termine di una lunghissima settimana dal percorso sempre travagliato e impervio – ha detto Shelton -. Il mio tennis migliore è uscito alla distanza proprio quando contava di più. Ho continuato a insistere con il mio gioco, ho perseverato e sono stato resiliente. Tutte qualità che mi piace molto vedere espresse dal mio carattere”. Tra i tennisti statunitensi, negli ultimi 30 anni soltanto Andy Roddick era riuscito a vincere un Masters 1000 così giovane: l’Open del Canada e Cincinnati nel 2003 da ventenne, ripetendosi a Miami 2004 da 21enne.

