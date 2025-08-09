Masters Cincinnati: Sinner “tutto andato bene”,lo aspetta Diallo

agenzia

L'azzurro "caldo e condizioni difficili, ma sono soddisfatto"

ROMA, 09 AGO – “L’esordio? I match sono sempre difficili e non sapevo bene che cosa aspettarmi, per questo sono molto contento”. Così Jannik Sinner nell’intervista sul campo dopo aver battuto il colombiano Daniel Galan nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Al terzo turno, Sinner affronterà il 23enne canadese Gabriel Diallo (n.35 Atp), che ha battuto l’argentino Sebastian Baez in due set, col punteggio di 7-5, 6-3. “Non è facile giocare qui: è un campo molto veloce, ma per essere il primo match sono soddisfatto – ha detto ancora l’altoatesino -. Il caldo l’ho sentito sin da subito, nel riscaldamento. Le condizioni qui sono dure ma oggi il servizio ha funzionato bene e per me tutto è andato nella giusta direzione”.

