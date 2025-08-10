Masters Cincinnati: Sonego al terzo turno, affronterà Fritz

agenzia

Eliminato Cobolli, avanzano anche Tiafoe, Paul e Fonseca

ROMA, 10 AGO – E’ un bilancio in pareggio, con due vittorie e altrettante sconfitte, quello registrato dall’Italtennis nella terza giornata del Masters 1000 di Cincinnati, conclusasi nella notte. Dopo il successo di Jannik Sinner e l’eliminazione di Lorenzo Musetti, sono arrivate la vittoria di Lorenzo Sonego (n.36 Atp), passato al terzo turno battendo per 6-3, 7-6 il belga Zizou Bergs (n.54), e il ko di Flavio Cobolli (n.22) che si è inchinato al francese Terence Atmane (n.136) per 6-4, 3-6, 7-6. Sonego troverà al prossimo turno lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 al mondo, che ha eliminato in due set il connazionale Emilio Nava. Allo stesso modo tra le teste di serie hanno proseguito il loro cammino gli statunitensi Frances Tiafoe (n.10) e Tommy Paul (n.13), il canadese Felix Auger-Aliassime (n.23) e il greco Stefanos Tsitsipas (n.25). Il talento brasiliano Joao Fonseca ha invece approfittato del ritiro dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

