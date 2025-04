Masters Madrid: Darderi si ritira, Tiafoe accede al terzo turno

agenzia

Problemi fisici per l'azzurro all'inizio del secondo set

ROMA, 26 APR – Un problema fisico ha costretto Luciano Darderi al ritiro durante il match con lo statunitense Frances Tiafoe nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha perso il primo set per 7-5 e prima di cominciare il secondo ha chiesto l’intervento medico. Dopo quattro game, sul 3-1 per il giocatore Usa, Darderi ha deciso di lasciare il campo, consentendo a Tiafoe, n.17 Atp, di accedere al terzo turno. Darderi era l’ultimo italiano in campo oggi a Madrid e il secondo dopo Lorenzo Sonego a lasciare il torneo, mentre proseguiranno il percorso Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini.

