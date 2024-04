Masters Miami: esordio ok per Musetti, battuto Safiullin

agenzia

Successo 7-5, 6-1 per l'azzurro, affronterà Shelton

ROMA, 24 MAR – Esordio positivo per Lorenzo Musetti nel torneo Masters 1000 di Miami. Il toscano appena diventato papà a causa della pioggia ha dovuto attendere un giorno in più per entrare in gara direttamente al secondo turno, battendo in due set il russo Roman Safiullin, n.39 Atp, col punteggio di 7-5, 6-1. Al prossimo turno, l’azzurro affronterà lo statunitense Ben Shelton.

