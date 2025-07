Match sospesi a Wimbledon per pioggia, Cobolli avanti un set

agenzia

Interrotto anche incontro Cocciaretto

LONDRA, 05 LUG – Dopo le temperature record registrate nei primi giorni del torneo, nella tarda mattinata di oggi un intenso scroscio di pioggia, che si è abbattuto su Londra, ha costretto gli arbitri ad interrompere tutti i match in svolgimento a Wimbledon. Tra gli incontri sospesi, ci sono anche quelli degli italiani Flavio Cobolli, in vantaggio un set e un break contro il ceco Jakub Mensik, ed Elisabetta Cocciaretto, che si trova un set sotto contro la svizzera Belinda Bencic. Più tardi sono attesi in campo anche Lorenzo Sonego, contro Brandon Nakashima, e Jannik Sinner, primo match sul Centre Court contro Pedro Martinez.

