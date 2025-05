Mattarella ‘da sport valori di rispetto, è messaggio per Paese’

agenzia

Presidente della Repubblica: "Ora aspettiamo prossimi successi"

ROMA, 06 MAG – “Vi ringrazio per quel che fate: dietro ai successi, alle prestazioni sempre più alte c’è un grande lavoro e sacrificio di allenamento, di rinunce, di consapevolezza della sfida a superare i propri limiti. Tutto questo richiede un gran lavoro anche di staff e consente poi i successi raccolti in grande quantità”. E’ uno dei passaggi dell’intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella in visita al Centro di preparazione olimpica. “Non è soltanto l’aspetto di grandissimo valore del prestigio regalato al nostro Paese – ha sottolineato -, con i successi e con la dimostrazione di serietà sportiva, di lealtà sportiva, di impegno nelle competizioni, di rispetto degli altri ma anche un messaggio fondamentale all’interno del nostro Paese perché lo sport con i suoi valori lancia ai giovani un messaggio da raccogliere, che spero venga sempre più raccolto con una crescente adesione alla pratica dello sport dilettantistico oltre che a livello di grandi campioni. È una trasmissione di valori, di convivenza, di rispetto degli altri, di vita sociale arricchita. Per questo è di grandissimo rilevo quello che fate e vi ringrazio molto: grazie ai vostri successi, grazie per il vostro impegno e naturalmente aspettiamo i prossimi successi”. Mattarella ha anche ricordato come il Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti”, “con le sue straordinarie attrezzature sportive, con gli impianti all’avanguardia, è un punto di riferimento per lo sport nazionale, È un centro che raccoglie insieme tradizione e futuro, dal nome del mitico presidente del Coni che naturalmente ricordo bene, come Giulio Onesti: è una tradizione che si è trasmessa con le successive presidenze fino a quella di Malagò, con tanti successi raccolti in questo periodo, anche in questi giorni, nelle ore passate da alcuni nostri sport”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA