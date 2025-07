Matteo Berrettini, l’addio a Wimbledon e il futuro incerto: «Sono stanco, devo decidere cosa fare»

tennis

Il tennista romano eliminato al primo turno sull'erba dello slam londinese

Matteo Berrettini non riesce a credere a quanto accaduto a Wimbledon, il torneo che nel 2021 lo aveva consacrato come uno dei protagonisti del tennis mondiale. Dopo una battaglia durata cinque set, il tennista romano è stato eliminato al primo turno dal polacco Kamil Majchrzak, N109 del mondo, segnando uno dei momenti più difficili della sua carriera.

Il 28enne azzurro, che era arrivato anche al N/ della classifica mondiale e che ora, dopo la precoce eliiminazione sull’erba di Londra galleggerà intorno al N40, è reduce da settimane tormentate e ha confessato di sentirsi stanco e mentalmente provato: «Non trovavo l’energia, fisicamente non stavo male. Dopo Roma ho passato settimane difficili, ho avuto tanti momenti di down in cui dovevo decidere se provarci o non provarci». Parole che lasciano trasparire un malessere profondo, un senso di frustrazione che va oltre la semplice sconfitta.

Berrettini ha ammesso di essere «stanco di rincorrere sempre qualcosa» e di aver bisogno di prendersi del tempo per riflettere sul proprio futuro: «Sto vivendo giorni intensi, devo decidere cosa fare perché stare in campo così non è quello che voglio». Il campione romano ha anche lasciato aperta la porta a un possibile ritiro precoce, sottolineando quanto la pressione e le difficoltà accumulate negli ultimi anni abbiano pesato sulla sua testa e sul suo spirito.